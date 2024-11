Thời tiết ngày 26-11: Miền Bắc bước vào đợt mưa rét đầu tiên trong năm, mưa tập trung vào chiều tối 26/11/2024 07:06

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 26-11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Từ đêm 26-11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Khu vực Hà Nội ngày 26-11 trời chuyển lạnh, từ đêm 26-11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng 26-11, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ gần sáng ngày 26-11, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông.