Thủ tướng kỷ luật 4 nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh 17/06/2024 14:12

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng thi hành luật đối với bốn nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, Thủ tướng có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ đối với ông Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Hồi tháng 1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Tiến Nhường về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ đối với ông Nguyễn Lương Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Lý do, hai ông Phong và Thành đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Trước đó, tại kỳ họp 36 (ngày 24 và 25-1), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Lương Thành.

UBKT Trung ương cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Văn Phong; kỷ luật khiển trách với ông Nguyễn Hữu Thành.

Theo kết luận của Ban Bí thư và UBKT Trung ương, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh, UBKT Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Cơ quan này còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, thực hiện một số dự án-gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các công ty trong hệ sinh thái AIC thực hiện; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Cả bốn nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cũng đều chịu trách nhiệm với những vi phạm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.