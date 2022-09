Thua Iran 1-3, Việt Nam tranh hạng năm

HLV Diego Raul vẫn tiếp tục thử nghiệm đội hình trong trận Futsal Việt Nam (VN) gặp Iran ở giải Continental Futsal Championship.

Thủ môn số 1 Hồ Văn Ý vẫn chỉ bắt trong hiệp 1, còn hiệp hai thủ môn số ba Mai Xuân Hiệp vào thay.

Đối đầu với ông anh cả của làng Futsal châu Á và hạng sáu thế giới như Iran đã làm khó lực lượng của tuyển VN, lại còn khó hơn khi đội đăng ký chỉ 12 cầu thủ (vì chấn thương và bệnh), đã vậy có đến ba thủ môn. Futsal VN quá thiếu sự lựa chọn, dễ thấy nhất khi hai cầu thủ săn bàn giỏi là Minh Trí và Văn Vũ đều vắng mặt.

Iran đá chỉ như cử tập đối kháng mà thôi. So với những năm trước thì Iran có sự chuyển giao thế hệ khi hàng loạt trụ cột ra đi sau World Cup 2021 tại Lithuania, nó khiến Iran chơi kém hơn.

Tuy nhiên ở thời điểm giao thời của Iran thì Futsal VN cũng chưa phải là đối trọng của họ và cuối cùng VN đã thua 1-3.

Bàn thắng duy nhất của VN do công Thịnh Phát đệm bóng cận thành ở phút 23, đó là bàn san bằng tỉ số 1-1 cho VN. Trước đó Iran có bàn mở tỉ số 1-0 do công Tsakhani ở phút thứ 9. Rồi cũng chính cầu thủ này đóng đinh trận đấu 3-1 cho Iran. Còn bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Iran do công Karavi ghi ở phút 30.

HLV Diego có vẻ không chịu áp lực lớn ở giải đấu giao hữu Continental Futsal Championship này vì ông liên tục thử nghiệm lối chơi, nhất là vị trí thủ môn.

Hai trận bảng B, khi thủ môn Hồ Văn Ý trấn giữ khung thành, thì đội tuyển VN chơi rất tốt, tuy nhiên khi thủ môn số 2 Văn Tú (ở trận thua Phần Lan 2-4) và thủ môn Mai Xuân Hiệp vào (trận thua Iran 1-3) thì lối chơi của VN rất chông chênh và dễ thủng bàn.

Tất nhiên, điều này còn thôi thúc HLV Diego Raul phải rèn giũa thủ môn số 2, số 3 để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2022 khai diễn vào cuối tháng 9 tới.

Đội tuyển Futsal VN dưới thời HLV Diego Raul khi ông về với đội chừng hơn một tháng, nhưng đã có nhiều dấu hiệu tiến bộ từ sức mạnh, cách di chuyển và vận hành đấu pháp, tuyển VN tiếp tục được nâng lên những tầm mới.

Thua Iran 1-3, tuyển VN đứng chót bảng B chờ tranh vị trí thứ năm của giải với đội thứ ba bảng A.