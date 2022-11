TP.HCM: Xe lưu động giúp người dân đăng ký tài khoản định danh

(PLO)- UBND quận Gò Vấp, TP.HCM tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, ra mắt xe lưu động hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Sáng nay (6-11), UBND quận Gò Vấp, TP.HCM đã tổ chức lễ mít tinh nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9-11-2022) với sự tham gia của hơn 2.200 người.

Một trong những nội dung quan trọng của ngày này là đề án 06, người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, tích hợp các giấy tờ tùy thân vào CCCD gắn chíp. Công an quận Gò Vấp đã sáng tạo, linh hoạt gắn công tác tuyên truyền và thực hiện Đề án 06 nên được người dân tích cực ủng hộ, ghi nhận.

Tại buổi lễ Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 quận Gò Vấp đã ra mắt xe lưu động hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 và tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

Các cán bộ chiến sĩ Công an quận Gò Vấp và xe lưu động đã có mặt tại công viên Làng hoa Gò Vấp vào lúc 6 giờ 30 phút. Chiếc xe thu hút sự chú ý của người dân đi tập thể dục buổi sáng tại công viên. Nhiều người dân tò mò đến hỏi, sau khi biết mục đích của chiếc xe thì háo hức nhờ các cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến cũng như tạo tài khoản định danh điện tử mức độ 1 trên điện thoại di động để trải nghiệm.

Trung tá Nguyễn Thị Mỹ An, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp cho biết, tại xe lưu động, cán bộ chiến sĩ thuộc Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn của công an quận sẽ hỗ trợ người dân các thủ tục như: đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 trên ứng dụng VneID; hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn kê khai phương tiện giao thông; hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến…

Trung tá Mỹ An cho biết thêm, nhằm phục vụ cho người dân tốt nhất, xe lưu động sẽ có lịch trình hoạt động cụ thể tại một số điểm nhất định trên địa bàn. Trong đó ưu tiên tại các khu vực công cộng đông người dân qua lại như công viên, trường học, gần các công ty xí nghiệp.

Các cán bộ, chiến sĩ sẽ luân phiên túc trực để trực tiếp hướng dẫn người dân.

HUỲNH THƠ