Hình ảnh cầu ngói Thanh Toàn 245 tuổi trước và sau trùng tu

Sau một thời gian trùng tu, cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy) đã hoàn tất, chờ bàn giao và chính thức đưa vào sử dụng. Ảnh: NGUYỄN DO

Khởi công từ ngày 1-4-2020, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 2-2021, công trình bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia cầu ngói Thanh Toàn được UBND tỉnh phê duyệt có tổng mức đầu tư là 13 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong quá trình thi công, các đơn vị liên quan tiến hành hạ giải toàn phần công trình, gia công các cấu kiện sắt, đổ bê tông cốt thép phần móng, mố trụ cầu. Ảnh: NGUYỄN DO

Sau phần đánh giá hiện trạng của các cấu kiện gỗ theo các quy chuẩn, quy định và nguyên tắc về bảo tồn, đơn vị thi công tiến hành tu bổ. Ảnh: NGUYỄN DO

Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng năm 1776 theo kiểu "thượng gia hạ kiều", được công nhận là di tích cấp quốc gia vào tháng 7-1990. Ảnh: NGUYỄN DO

Cầu có chiều dài 17m và chiều rộng 4m, hai bên thân cầu có hai dãy bục gỗ và lan can để ngồi tựa lưng. Trên cầu có mái che, lợp ngói ống tráng men chia làm 7 gian. Ảnh: NGUYỄN DO

Bên cạnh giá trị văn hóa, lịch sử, cầu ngói Thanh Toàn còn có "nhiệm vụ" đón nhận rất nhiều lượt người qua về trên cầu, nhất là trong các dịp lễ, Tết, Festival Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Do vậy, việc trùng tu lần này hướng đến 2 mục tiêu: an toàn cho người qua lại trên cầu và tăng độ bền cho cầu ít nhất từ 30-40 năm. Ảnh: NGUYỄN DO