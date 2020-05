Xu hướng bán vé xem ca nhạc trực tuyến

Đại dịch COVID-19 đã và đang diễn ra làm thay đổi nhiều bình diện trong đời sống. Với lĩnh vực ca nhạc, nhiều nghệ sĩ bắt đầu trở lại với các dự án âm nhạc trực tuyến nhiều hơn.



Từ livestream miễn phí

Suốt thời gian giãn cách xã hội, nhiều nghệ sĩ Việt đã lan truyền thông điệp hãy ở nhà với những sêri âm nhạc tại nhà. Nổi bật trong đó là loạt livestream: “Ở nhà nghe ca cùng Lân Nhã” của ca sĩ Lân Nhã, “Hát cho những ai ở trong nhà” của ca sĩ Đức Tuấn… hay nhạc sĩ Quốc Trung, người sáng lập lễ hội âm nhạc Gió mùa (Moon Soon Music Festival), đã cùng nhiều nghệ sĩ thực hiện phiên bản Moon Soon Music Festival From Home (MMF From Home) ngay giữa thời gian giãn cách xã hội.

Tất cả chương trình livestream của nghệ sĩ trong đại dịch COVID-19 đều mang thông điệp nhân văn, lạc quan, tinh thần tích cực cùng vượt qua dịch bệnh với lời kêu gọi hãy ở nhà an toàn và cùng nhau chơi nhạc.

Sau khi giãn cách xã hội khép lại, cả xã hội bước vào “trạng thái bình thường mới”, tức sống cùng COVID-19, nhiều nghệ sĩ tích cực trở lại với các sêri chương trình trực tuyến hơn. Chính nghệ sĩ thay đổi bởi thói quen của khán giả cũng phần nào thay đổi.

Mở màn là sêri mỗi tháng một số mang tên Chi Pu’s Greatest Show của diễn viên, ca sĩ Chi Pu. Tập đầu tiên mang tên Ánh trăng nói hộ lòng tôi đã phát song song trên fanpage của Chi Pu ở Facebook và kênh YouTube Chi Pu Official. Chương trình của Chi Pu vẫn như nhiều chương trình livestream khác, chưa bán vé cho khán giả.

Tuy nhiên, nhiều chương trình đã bắt đầu với xu hướng sẽ bán vé khán giả xem liveshow trực tuyến.



Năm nhạc sĩ Tuấn Thăng, Minh Nhiên, Quốc An, Hoài An và Võ Hoài Phúc cùng hợp tác với đạo diễn Kiki Trần (ngoài cùng bên trái) cho số đầu tiên của sêri Phòng trà Online. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến nền tảng nhạc livestream bán vé

Các nghệ sĩ đang có những dự án bán vé xem trực tuyến.

Mới nhất, năm nhạc sĩ gạo cội Tuấn Thăng, Minh Nhiên, Quốc An, Hoài An và Võ Hoài Phúc đã chính thức tấn công thị trường trực tuyến sau 20 năm gần như ít tham gia sân khấu âm nhạc. Cụ thể, năm nhạc sĩ sẽ cùng biểu diễn trong đêm nhạc mang tên Đêm nhạc sĩ tại một bến du thuyền ở quận 7 (TP.HCM) vào 20 giờ tối 22-5. Đêm nhạc sẽ được livestream trên nền tảng Topliveshow.com. Năm nhạc sĩ sẽ cùng ba ca sĩ khách mời Đàm Vĩnh Hưng, Maya và Đỗ Quyên khơi gợi lại những ký ức âm nhạc khi cả năm gương mặt có những sáng tác thu hút giới trẻ.

Đêm nhạc sĩ là thử nghiệm số đầu tiên của Phòng trà Online trên nền tảng Topliveshow.com nên chưa thu phí. “Chúng tôi đang tính toán, có thể thăm dò khán giả từ một đến ba số, sau đó sẽ thu phí xem trực tuyến. Khán giả thanh toán online khoảng 100.000-200.000 đồng/tài khoản qua cổng thanh toán của trang mạng. Nền tảng Topliveshow.com có nhiều chuyên mục, Phòng trà Online chỉ là một. Chúng tôi tham vọng đây có thể là một nơi chuyên sản xuất các chương trình livestream thu phí hoặc cho thuê nền tảng livestream, bán vé livestream…” - đạo diễn Kiki Trần (Trần Đình Vân Trình), người sáng tạo ra Topliveshow.com, chia sẻ.

Vào cuối năm 2019, liveshow đầu tiên của nghệ sĩ bán vé xem livestream chính là Inner Me của Vũ Cát Tường. Ngoài mua vé để xem chương trình tại sân khấu thì khán giả vẫn có thể mua vé xem ở nhà.

Mong ước thay đổi thói quen người dùng

Hiện nay Phòng trà Online đã lên kế hoạch cho sáu số liên tục. Mỗi số livestream vào tuần cuối mỗi tháng với xu hướng mang âm nhạc đến nhiều không gian thưởng thức khác nhau.

Chia sẻ về mô hình bán vé xem livestream, nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng: “Về mô hình này, chúng tôi vẫn chỉ đang suy nghĩ chứ chưa thực hiện bởi đó là sự thay đổi thói quen của khán giả rất lớn. Tôi nghĩ mô hình này vẫn có thể phát triển nhưng quan trọng nhất chính là nội dung chương trình có đủ hấp dẫn để khán giả mua vé hay không và cùng đó chúng ta bán vé nhưng rất nhiều chương trình khác đang miễn phí để khán giả lựa chọn…”.

Thực tế, cùng sự phát triển công nghệ, khán giả Việt cũng đã quen trả tiền nghe nhạc trực tuyến qua Apple Music, Spotify, Amazon Music, Google Play, Pandora… hay trả tiền xem phim trực tuyến với Netflix, iflix, Danet, Galaxy Play (Film+ cũ)… Thế nên, nếu những chương trình livestream đầu tư chỉn chu, chất lượng nghệ thuật tốt thì không xa đó cũng sẽ là chọn lựa của khán giả giữa thị trường miễn phí nhưng nhiều bát nháo như hiện nay.