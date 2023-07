VIDEO: Liều lĩnh ngồi chặn đường băng sân bay kêu gọi bảo vệ môi trường

(PLO)- Một nhóm nhà hoạt động môi trường ngồi chặn đường băng của sân bay Hamburg (Đức) để phản đối cách chính phủ nước này giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

Ngày 13-7, nhiều thành viên thuộc nhóm hoạt động The Last Generation phá hàng rào an ninh, chạy vào sân đỗ, ngồi và dán bàn tay mình trên đường băng của sân bay Hamburg (Đức) nhằm phản đối cách chính phủ nước này giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, theo hãng thông tấn dpa.

‌Các nhà hoạt động cho biết họ làm vậy để phản đối việc chính phủ Đức “thiếu kế hoạch và vi phạm pháp luật trong cuộc khủng hoảng khí hậu”. ‌

“Chúng tôi không thể nhìn Trái Đất của chúng ta bị đốt cháy lâu hơn nữa” - một nhà hoạt động nói.

Trong thời gian xảy ra vụ việc, hàng chục chuyến bay đã bị hủy và 10 chuyến bay đến sân bay Hamburg phải chuyển hướng sang các sân bay khác.

Nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Đức đã lên án hành động này và kêu gọi các nhà hoạt động môi trường không hành động tương tự.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đức - ông Volker Wissing nói: “Nhóm The Last Generation không bảo vệ khí hậu, họ đang thực hiện hành vi của những tên tội phạm”.

KHOA ĐIỀM