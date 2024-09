Vinh Hưng Phú Lộc lên ngôi giải Doanh nhân Huế tại TP.HCM năm 2024 22/09/2024 12:42

Đánh bại đối thủ Thiên Ân ở trận chung kết với tỉ số 1-0, đội bóng Vinh Hưng Phú Lộc đã lên ngôi vô địch tại giải bóng đá tranh cúp Doanh nhân Huế tại TP.HCM lần 1 năm 2024.

Giải bóng đá tranh cúp Doanh nhân Huế tại TP.HCM lần 1 năm 2024 được sự phối hợp tổ chức từ CLB Doanh nhân Huế tại TP.HCM và Team Yeucodo.

Vinh Hưng Phú Lộc lên ngôi giải Doanh nhân Huế tại TP.HCM 2024 qua trận chung kết kịch tính. Ảnh: CTP

Được biết, Team Yeucodo được Huy Hoàng Mobile và những người yêu cố đô, yêu cộng đồng sáng lập và phát triển nhằm mang đến những giải đấu thể thao, lan tỏa tinh thần Fair Play không chỉ ở cố đô mà còn ở những tỉnh thành khác như TP.HCM, Bình Thuận, Tây Ninh..

Ở lần đầu tiên tổ chức, giải cũng đã cho thấy được sự chuyên nghiệp cũng như quy mô của một giải đấu phong trào hấp dẫn với sự tham gia của 8 đội bóng, thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp. 4 đội thắng ở tứ kết sẽ thi đấu ở bán kết nội dung Serie A, 4 đội thua sẽ tranh tài ở nội dung bán kết Serie B.

Chính tính chất quan trọng của mỗi trận đấu nên các màn so tài tại giải năm nay đều diễn ra vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, các cầu thủ tham dự phải là người gốc Huế (có nguyên quán hoặc nơi thường trú) nhằm gắn kết tình đồng hương giữa các đội bóng, các cầu thủ với nhau. Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, giải bóng đá tranh cúp Doanh nhân Huế tại TP.HCM lần 1 năm 2024 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội bóng Vinh Hưng Phú Lộc sau khi đánh bại Thiên An tỉ số 1-0 ở trận chung kết. Trong khi đó Phong Sơn FC cũng vượt qua Quảng Điền để giành hạng Ba chung cuộc. Ở nội dung Serie B, LA Phú Vang đánh bại Thuận An FC để trở thành nhà vô địch.

Đội bóng khách mời PTV SAIGON cũng vượt qua Sinh viên Cố đô để giành tấm huy chương đồng hạng đấu này. Phát biểu lễ bế mạc, đại diện ban tổ chức cho biết đây sẽ trở thành sân chơi thường niên do CLB Doanh nhân Huế tại TP.HCM và Team Yeucodo nhằm thúc đẩy bóng đá phong trào, tạo sự gắn kết, giao lưu học hỏi giữa các đội bóng. Đồng thời cũng sẽ có các hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng, xã hội…