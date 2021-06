Ngày 2-6, trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Dần, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Thượng úy Đỗ Nam Duy, 27 tuổi, Phó trưởng Công an xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang và Thượng úy Lê Bá Tứ, 37 tuổi, cán bộ D4-E26, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an (cán bộ tăng cường cho Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được thông tin có hai cháu bé cần truyền máu.

Hai cháu LMK, 1 tuổi và NVT, 2 tuổi ở xã Hữu Sản bị thiếu máu huyết tán. Trong hoàn cảnh dịch COVID-19, gia đình hai cháu không thể đưa các cháu đi điều trị, nên anh đã xung phong đưa hai cháu đi bệnh viện. Tại bệnh viện mỗi anh đã hiến 250ml máu để truyền cho hai cháu.



Thượng úy Lê Bá Tứ và Thượng úy Đỗ Nam Duy chuẩn bị hiến máu cứu các cháu bé bị bệnh tan máu bẩm sinh. Ảnh: Báo CAND

“Thay mặt ngành y tế, tôi xin gửi tới Thượng úy Đỗ Duy Nam và Thượng úy Lê Bá Tứ lời cảm ơn vì nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ công an đã hỗ trợ các thầy thuốc cứu tính mạng của hai cháu bé trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung máu do dịch bệnh COVID-19. Nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí là minh chứng sinh động cho cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sỹ Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” mà lực lượng Công an triển khai thực hiện trong thời gian qua”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Nhân dịp này Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng công an đã phối hợp tốt cùng ngành y tế và quân đội xứng đáng là những lực lượng ở tuyến đầu tạo nên tấm khiên vững chắc bảo vệ nhân dân trước sự tấn công của dịch COVID-19: “Chúng tôi mong các lực lượng chống dịch có thêm nhiều tấm gương vì nhân dân phục vụ như Thượng úy Đỗ Duy Nam và Thượng úy Lê Bá Tứ. Xin gửi tới các lực lượng chống dịch lời chúc sức khỏe, phát huy bản lĩnh và tinh thần vượt khó, quyết tâm chiến thắng!”

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long quyết định tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế đối với Thượng úy Đỗ Duy Nam và Thượng úy Lê Bá Tứ “vì đã có thành tích xuất sắc trong việc hiến máu cứu người khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang”.