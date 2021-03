Ngày 9-3, Cục Đào tạo của Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh đại học chính quy khối công an nhân dân năm 2021.



Theo đó, năm nay sẽ có 8 trường công an tuyển sinh đại học chính quy. Đó là Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, ĐH Phòng cháy chữa cháy, Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.

Tổng chỉ tiêu của 8 đơn vị này là hơn 2.000 chỉ tiêu, giảm khoảng 800 chỉ tiêu so với năm 2020.

Chỉ tiêu này sẽ được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ) và từng phương thức tuyển sinh. Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường.

Cục đào tạo cũng thông tin, khối trường công an sẽ tuyển theo ba phương thức. Cụ thể:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. Phương thức này sẽ ap dụng đối với tất cả các trường công an nhân dân.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT. Nhưng chỉ áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an nhân dân, ngành nghiệp vụ an ninh, nghiệp vụ cảnh sát.

Đối với phương thức này, học sinh phải xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên; riêng ngành ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học tập THPT, áp dụng đối với tất cả các trường công an nhân dân.

Cục đào tạo lưu ý, để được xét tuyển, thí sinh phải đăng ký sơ tuyển bằng cách đến trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hộ khẩu, học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Riêng với công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ.

Tuy nhiên, Cục nghiêm cấm các thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an hoặc sơ tuyển cả ban tuyển sinh Bộ Công an và ban tuyển sinh quân sự. Nếu thí sinh vi phạm điều nêu trên sẽ không được xét tuyển vào các trường công an.