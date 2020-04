Trường đại học cùng chung sức chống dịch

Gần ba tháng trôi qua, vì dịch COVID-19, bên cạnh nỗ lực dạy học trực tuyến, các trường đại học (ĐH) cũng sẵn sàng sáng chế các thiết bị hỗ trợ ngành y tế hoặc chia sẻ vật chất cho những người khó khăn và cả sinh viên (SV) của trường vượt qua khốn khó.



Chia sẻ cùng người nghèo, giúp sinh viên khó

Hôm nay (27-4), tại phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú), thầy trò Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) tiếp tục trao tặng 5 tấn gạo và 700 phần quà cho những người dân khó khăn vì COVID-19.

Đây là ngày thứ hai (trước đó là ngày 25-4 tại phường 15, quận Bình Thạnh), trường tổ chức trao quà như vậy. Tổng quà trao hai ngày là 10 tấn gạo và 1.400 phần quà. Mỗi phần gồm 5 kg gạo, một chai dầu ăn và một chai nước mắm, trị giá 110.000 đồng.

Đáng nói, những phần quà này do chính tập thể nhà trường, SV, cựu SV và các mạnh thường quân cùng đóng góp. Đặc biệt hơn, việc tặng gạo được vận hành bởi hệ thống điều khiển tự động do chính thầy cô và SV ngành điện tử - tự động hóa sản xuất nhằm phục vụ cho việc phát quà và gạo diễn ra an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Bên cạnh đó, trường cũng đã tự điều chế và trao tặng khoảng 34.000 chai rửa tay sát khuẩn đến các trường THPT, trung tâm dưỡng lão, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủ Đức...

Tương tự, trước đó ít ngày, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng đã chung tay mở một ATM gạo ngay tại trường. Chỉ trong ba ngày, hơn 25 tấn gạo đã được trao đến tay hàng ngàn bà con nghèo.

TS Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết số gạo là sự đóng góp bắt đầu từ chính thầy cô là cán bộ, giảng viên, nhân viên, SV, cựu SV, phụ huynh của trường. Sau đó, nhiều mạnh thường quân, đối tác của nhà trường đóng góp thêm. Nhà trường mong muốn sẽ san sẻ phần nào khó khăn với những người nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Hay hàng loạt trường ĐH khác đã có nhiều chính sách như tặng học bổng, giảm học phí, hỗ trợ tiền truy cập mạng... nhằm chia sẻ khó khăn với chính SV của trường vì ảnh hưởng từ dịch bệnh.



Những người khó khăn đến nhận gạo tại ATM gạo ở Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Ảnh: NTCC



Nhóm sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đến từng bệnh viện tặng hàng ngàn tai giả cho y bác sĩ. Ảnh: XUÂN THÂN

Sáng chế, đầu tư thiết bị giúp ngành y tế

Sau hai tháng triển khai, Trường ĐH Văn Lang vừa vui mừng làm lễ trực tuyến tại đầu cầu Việt Nam để chứng kiến lễ đón nhận hai máy thở Eliciae MV20 đầu tiên từ một đối tác doanh nghiệp ở Nhật Bản nhằm hỗ trợ Việt Nam trong điều trị COVID-19.

Được biết, hai máy thở này nằm trong dự án 2.000 máy thở do chính Trường ĐH Văn Lang cùng với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư hoàn toàn. Số máy còn lại sẽ được bàn giao từ nay đến tháng 6-2020.

Chia sẻ về lý do thực hiện dự án này, TS Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng trường này, cho hay từ hành động này, nhà trường muốn truyền tải đến SV rằng ngoài việc học phải luôn nghĩ đến xã hội, truyền được cảm hứng cho cộng đồng.

Ngoài giảm học phí 8%-15% cho SV, ĐH Quốc gia TP.HCM là nơi tiên phong nhường ký túc xá với gần 40.000 chỗ ở của SV để làm nơi cách ly tập trung trong phòng, chống dịch bệnh. Hàng tỉ đồng được quyên góp và hàng trăm cán bộ, giáo viên, nhân viên và SV xung phong làm tình nguyện viên hỗ trợ.

“Đây cũng là minh chứng để SV của trường qua các thế hệ sẽ tiếp tục tinh thần này, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cương vị nào luôn nghĩ đến xã hội và cố gắng làm được điều có ích cho xã hội. Đó là giá trị cốt lõi mà nhà trường muốn đào tạo cho SV, muốn các em hành xử sau khi ra trường” - TS Trí nói.

Tương tự, nhóm nghiên cứu robotics do thầy trò ở Trung tâm Công nghệ thông tin ứng dụng và khoa điện - điện tử của Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa qua đã chế tạo thành công hai robot khử khuẩn bằng hai công nghệ là phun khử khuẩn và chiếu tia UV.

Đây là những thiết bị có thể điều khiển, di chuyển phun khử khuẩn ở nhiều góc độ nên có thể thay thế và giảm thiểu rủi ro cho nhân viên y tế ở các khu cách ly hoặc bệnh viện, nhất là trong mùa dịch này.

Đặc biệt, nhóm đã bàn giao miễn phí một robot khử khuẩn CD 1.0 (CVID Defender 1.0) miễn phí cho khu cách ly ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM giữa tháng 4 vừa qua và được đánh giá cao về tính khả thi, nhân văn.