Hà Nội sẽ xử phạt các trường hợp không được phép ra đường

Chiều ngày 4-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết đến trưa ngày 3-4 Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 95 trường hợp có xét nghiệm dương tính, trong đó, 36 trường hợp phát hiện do xét nghiệm sàng lọc người đi về từ vùng dịch tại sân bay hoặc các điểm cách ly tập trung chưa về địa phương; 59 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, trong đó có 36 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (19 người là nhân viên công ty Trường Sinh, 03 người là nhân viên công ty Việt Mỹ).



Đại diện Công an TP Hà Nội cho hay Công an TP đã phối hợp với các Sở GTVT, Sở Y tế, thành lập 30 chốt tại các cửa ngõ vào Hà Nội để đảm bảo an toàn trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông, không để mất trật tự; kiểm soát giám sát việc chấp hành của người dân. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 tại các quận, huyện. Đặc biệt, CATP đã chỉ đạo Công an tại 30 quận, huyện thị xã đã thành lập các tổ cơ động hoạt động 24/24 để xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch COVID-19.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo tại cuộc họp phòng chống dịch COVID trên địa bàn TP diễn ra chiều nay 3-4

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục nhấn mạnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh và nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn. Ông kêu gọi người dân không nên ra đường khi không có việc cần thiết.



“Trong những ngày qua, đại bộ phận dân TP chấp hành tốt. Nhưng vẫn còn một số trường hợp ra công viên. Nếu TP yên lặng được một tuần nữa, thì hi vọng không phải dùng bệnh viện dã chiến Mê Linh”, ông Chung nói.

Theo đó ông yêu cầu các quận, huyện, thị trên địa bàn yêu cầu người già và những trường hợp không có việc cần thiết thì ở nhà đến 15-4, đồng thời từ ngày 4-4 các điah phương tăng cường kiểm tra xử phạt người đi ra ngoài đường không đúng nội dung cho phép.

“Chế tài đã có rồi, đề nghị quận huyện, phường xã phải tăng cường kiểm tra để phát hiện và xử phạt tất cả các trường không thuộc diện được đi ra ngoài”, ông Chung nhấn mạnh.