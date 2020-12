Nhân vật Báo Pháp luật TP.HCM đạt giải Tình nguyện quốc gia

10 cá nhân đạt giải thưởng: Anh Trịnh Xuân Thuỷ - Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội Anh Nguyễn Văn Bình - Bí thư Đoàn xã Tân Phước huyện Lai Vung, Đồng Tháp Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm - Người sáng lập: Lớp học, quỹ học bổng, không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh Anh Lê Hoàng Mai - Huấn luyện viên tại Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Chị Vũ Thị Thùy - Chủ nhiệm câu lạc bộ Bồ câu trắng Hải Phòng Anh Nguyễn Trần Vỹ - Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam Bác Nguyễn Thị Ba - Giáo viên lớp học tình thương phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu 1, Bình Dương Anh Trần Đình Trung - Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng Chú Lê Văn Quyết - Chủ tịch xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Anh Lê Thừa Văn - Thượng úy, Đội trưởng Đội VĐQC, Bí thư Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo 10 tập thể đạt giải thưởng: Câu lạc bộ Thiện nguyện Phan Đức, tỉnh Quảng Nam Dự án Sách cho tương lai Bến Tre, tỉnh Bến Tre Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam, Hà Nội Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh Nhóm thiện nguyện Mùa Thu và Những Người bạn, Hà Nội Câu lạc bộ Hỗ trợ và Đảm bảo An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai Câu lạc bộ Bạn thương nhau, Đà Nẵng Câu lạc bộ Ong chăm, Hà Nội Đội xây nhà từ thiện chú Tư Kiềm