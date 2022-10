Xử lý người đăng thông tin sai sự thật về SCB trên Facebook

(PLO)- Thanh niên 29 tuổi đã đăng thông tin lên mạng xã hội sai sự thật về Ngân hàng SCB gây hoang mang dư luận.

Ngày 10-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an thị xã La Gi mời PAT (29 tuổi, trú tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi) lên làm việc.

Trước đó, PAT đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận.

Tại buổi làm việc, T đã thừa nhận hành vi của mình. Theo cơ quan công an, việc đăng thông tin không đúng sự thật của PAT đã tạo tâm lý bất an về việc một số người dân rút tiền tại các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) ở địa phương. Từ đó tác động xấu đến hoạt động của ngân hàng và tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán các tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Tất cả những trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

PN