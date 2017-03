6 thanh niên vào nhà chém gục trưởng công an xã

Chiều 21-9, ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho biết công an huyện này đang xem xét khởi tố vụ án cố ý gây thương tích đối với một nhóm thanh niên xông vào nhà trưởng Công an xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa chém người. Bước đầu, công an huyện đã tạm giữ sáu nghi phạm (từ 20 đến 23 tuổi, đều ngụ huyện Đông Hòa).

Theo ông Hòa, chiều tối 20-9, sau khi nhậu, sáu thanh niên đi hai xe máy kéo đến nhà trưởng thôn Phước Lộc (xã Hòa Tâm) kề dao vào cổ ông này dọa giết, làm ông bị trầy xước ở cổ.



Người thân đưa các nạn nhân chuyển viện vào TP.HCM điều trị. Ảnh: TL

Sau đó, nhóm thanh niên trên kéo đến nhà ông Trần Trọng Toàn, Trưởng Công an xã Hòa Tâm. Khi vừa thấy ông Toàn, nhóm thanh niên dùng dao, gậy đâm chém tới tấp vào ông này làm ông gục ngã. Thấy con bị hành hung, cha mẹ ông Toàn hô hoán, kêu cứu cũng bị nhóm thanh niên đánh, chém nhiều nhát.

Trước khi kéo đến nhà ông Toàn, nhóm thanh niên này xông vào nhà bà Lê Thị Liệu ở cạnh nhà ông Toàn đánh, chém bà này vì tưởng bà là vợ của ông Toàn.

Sau khi gây án, sáu thanh niên bỏ trốn. Trong ngày 21-9, Công an huyện Đông Hòa đã bắt được bốn thanh niên, còn hai thanh niên được người nhà đưa ra đầu thú.

Theo ông Hòa, hơn một tháng trước xã Hòa Tâm tổ chức thi đấu bóng chuyền cho thanh niên địa phương. Những thanh niên trên đã lấy danh nghĩa của xã, dùng loa di động hát rồi xin tiền nhiều người nói là để phục vụ giải bóng chuyền. Phát hiện việc làm sai trái, trưởng thôn Phước Lộc báo cáo UBND xã để chấn chỉnh. Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo trưởng công an xã mời nhóm thanh niên đến làm việc, yêu cầu không được tùy tiện lấy danh nghĩa của xã để xin tiền. “Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến việc sáu thanh niên tổ chức mang theo dao, kéo, gậy gộc kéo đến nhà trưởng thôn Phước Lộc và trưởng Công an xã Hòa Tâm chém người. Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, huyện đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm” - ông Hòa nói.

Trong ngày 21-9, bốn nạn nhân bị đánh, chém được người thân chuyển vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị do vết thương quá nặng.