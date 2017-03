Bám theo thiếu nữ hiếp dâm, cướp Iphone 5

Nghi can Nguyễn Văn Vũ bị bắt giữ khi đang tiêu thụ tài sản cướp được - ảnh: Văn Đức

Ngày 28-7, tin từ Công an huyện Tuyên Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) điều tra, bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Vũ (SN 1992) trú tại thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về hành vi hiếm dâm và cướp tài sản.

Theo thông tin nhận được, vào khoảng 18h ngày 25-7, chị N.T.T. N. (SN 1992) trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến Quốc lộ 12C từ xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đến đoạn giáp ranh với xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) thì bị một nam thanh niên đi xe máy bám theo, chặn xe, khống chế chị N. vào bìa rừng để thực hiện hành vi cưỡng hiếp, mặc cho chị N. chống cự quyết liệt. Sau đó, nghi can này đã lấy đi 1 chiếc điện thoại Iphone 5 và 1,3 triệu đồng tiền mặt của chị N., rồi phóng xe máy theo Quốc lộ 12C ra hướng xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Nghi can Nguyễn Văn Vũ tại cơ quan điều tra (Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình)

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuyên Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), huy động lực lượng nhanh chóng tiến hành điều tra. Sau một thời gian khoanh vùng điều tra…Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 27-7 Công an huyện Tuyên Hóa và huyện Kỳ Anh đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Vũ (SN 1992) trú tại thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khi nghi can đang tiêu thụ tài sản cướp được.

Bước đầu khai nhận tại cơ quan điều tra, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời còn cho biết, đã bám theo chị N. hơn 15km từ địa phận xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và khi đến địa bàn xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) thì nghi can Vũ mới gây án.

Hiện đối tượng cùng tang vật đã được di lý về Công an huyện Tuyên Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.