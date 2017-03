Bắt ba kẻ mang pháo nổ đi bán

(cùng trú xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) khi cả hai đang thuê taxi chở 37 quả pháo nổ, trọng lượng 40 kg (xuất xứ Trung Quốc) đi bán. Phong và Tân khai đã mua 37 quả pháo nổ từ Lào rồi đem về Hà Tĩnh bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 17-1, xe ô tô tải do Phan Trọng Mùi (trú xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển chở 234,5 kg pháo các loại và gần 0,5 m3 gỗ hương từ Lào về Việt Nam thì bị lực lượng bộ đội biên phòng và hải quan bắt giữ.

Chiều 16-1, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu (Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ xe khách 29B-043.46 vận chuyển trái phép hơn 100 kg pháo sáng, hai thùng súng điện (150 khẩu), hai thùng súng bắn nước (390 khẩu), một thùng cung bắn tên (100 chiếc) do Trung Quốc sản xuất..

Đ.LAM