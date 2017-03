Bắt chủ khách sạn buôn ma túy

Trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - PC47 (Công an TP Đà Nẵng) đã bắt quả tang Phạm Thị Nga (Nga Honey, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào ngày 19-10, tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng. Qua đó, thu giữ hơn 2.300 viên ma túy tổng hợp và 2,1 kg ma túy được đóng gói trong một túi nylon cỡ lớn. Số ma túy này có nguồn gốc từ Trung Quốc và các tỉnh phía Bắc được Nga tuồn về miền Trung tiêu thụ.

Theo điều tra ban đầu, Nga là chủ khách sạn Honey (trên đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng) thường xuyên nhận “hàng” đưa về Đà Nẵng phân phối cho các “đại lý”. Đường dây của Nga hoạt động hết sức tinh vi với nhiều chân rết. Thông tin về đường dây rất kín kẽ. Nga chỉ giao dịch với lượng hàng lớn, buôn sỉ ma túy chứ không bán lẻ. Nga gọi điện thoại đặt hàng và giao cho đàn em trực tiếp ra nhận hàng.

“Bà trùm” Phạm Thị Nga và con gái Phạm Thị Bích Phượng tại cơ quan công an. Hơn 2 kg ma túy được đóng gói. Ảnh: TT

Cơ quan điều tra cho biết trước đây Nga chuyên buôn ma túy đá. Do thấy nhu cầu sử dụng thuốc lắc tăng nên Nga nhảy sang kinh doanh thêm mặt hàng này. Tháng 4-2014, Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án triệt phá đường dây ma túy của “bà trùm” Nga Honey. Qua theo dõi, suốt mấy tháng trời Nga ít khi rời khỏi Đà Nẵng. Tuy nhiên, vào giữa tháng 10, Nga bất ngờ ra Hà Nội với lý do đi chữa bệnh. Ban chuyên án nhận định khi quay trở lại, chắc chắn “trùm” Nga sẽ mang theo ma túy về Đà Nẵng tiêu thụ. Ngày 19-10, Nga Honey bị bắt trên chuyến xe khách đường dài Hà Nội - Đà Nẵng do tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xét khách sạn Honey, cơ quan công an thu giữ thêm 140 g ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều dụng cụ, bao bì để phân chia ma túy. Từ lời khai ban đầu của Nga, PC47 tiếp tục khám xét cơ sở Trường Mầm non S. (quận Sơn Trà) do Phạm Thị Bích Phượng (con gái Nga) làm chủ. Tại đây, công an thu giữ thêm 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá được cất giữ trong các hộp sữa. Phượng thú nhận đã giúp mẹ cất giữ “hàng” và đưa đi tiêu thụ.

Tại nhà riêng của Nga ở số 67 Cao Sơn Pháo (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), công an thu giữ nhiều mã tấu, súng bắn điện cùng các loại giấy tờ, tài liệu thể hiện quá trình mua bán ma túy trong đường dây. Nga cho rằng mua “hàng nóng” để cho con phòng thân.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng PC47 - Công an TP Đà Nẵng, đây là đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Qua đó đã ngăn chặn kịp thời một lượng lớn ma túy chuẩn bị tuồn ra thị trường. Hiện PC47 đang tiếp tục điều tra, mở rộng để bắt giữ các đối tượng liên quan còn lại trong đường dây của Nga Honey.

TẤN TÀI