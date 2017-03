Bắt giữ người để đòi nợ cá độ

(PL)- Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã chuyển giao Nguyễn Sơn Thạch, Trần Thanh Lực, Trần An Bình và Lê Minh Huy cho Công an quận Tân Phú xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.