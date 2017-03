Bắt hai cán bộ nhận tiền “bảo kê” xây nhà lụi

Hai cán bộ bị bắt gồm Đào Văn Hưng, cán bộ địa chính xã và Lâm Quốc Vương, cán bộ trật tự đô thị.

Tối 10-2, khi cán bộ trên nhận hơn 10 triệu đồng từ người dân để xây dựng lụi thì bị công an bắt quả tang.

Ông Nguyễn Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, đã xác nhận có việc hai cán bộ bị công an huyện bắt và công an đang làm rõ và xử lý theo quy định. Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh cho biết đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý hành vi nhận hối lộ của hai cán bộ trên.

Theo một nguồn tin từ xã Vĩnh Lộc B, ông Hưng làm cán bộ địa chính xã Vĩnh Lộc B đã hơn bốn năm nay, còn Vương mới nhận nhiệm vụ cán bộ trật tự đô thị của xã.

Địa bàn Vĩnh Lộc B và Vĩnh Lộc A là địa bàn nóng về nạn xây nhà trái phép và TP đã chỉ đạo kiên quyết xử lý để chấn chỉnh tình trạng trên. Kết quả là tháng 10-2013, UBND huyện Bình Chánh đã xử lý kỷ luật 11 tập thể với 44 đảng viên giữ chức vụ quản lý và nhiều cán bộ, công chức khác tại các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên, Bình Hưng. Trước đó, vào tháng 9-2013, Sở Xây dựng rà soát, phát hiện trong chín tháng đầu năm 2013, tại huyện Bình Chánh có hơn 1.000 căn nhà xây dựng trái phép. Riêng hai xã Vĩnh Lộc A và B, UBND huyện đã ra quyết định tháo dỡ hơn 600 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, các khu vực xây dựng lụi trước đây vẫn còn tồn tại và tình trạng xây nhà không phép trên đất nông nghiệp vẫn diễn ra tại hai xã trên.

MINH QUÝ - ÁI NHÂN