Bắt nhóm cá độ bóng đá qua mạng Internet

Chiều 28-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Thành Tựu, Huỳnh Tấn Thành (33 tuổi); Nguyễn Thanh Liêm (31 tuổi); Lý Nguyên Khánh (32 tuổi), cùng ngụ TP Thủ Dầu Một để điều tra mở rộng về hành vi đánh bạc.



Nhóm cá độ bóng đá qua mạng Internet bị công an bắt giữ. Ảnh: MD

Trước đó, tối 27-6, Công an TP Thủ Dầu Một bất ngờ đột kích quán cà phê thuộc phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một). Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Khánh và Thành đang dùng điện thoại di động truy cập vào trang cá cược bóng đá qua mạng Internet để tham gia. Từ lời khai của các nghi can, trinh sát tiếp tục bắt giữ thêm Liêm và Tựu.



Làm việc với cơ quan chức năng, Tựu khai nhận, đã mua tài khoản 5.000 điểm trên trang mạng cá cược bóng đá của một người đàn ông tại TP.HCM với số tiền 50 triệu đồng. Sau đó, Tựu chia làm nhiều tài khoản nhỏ bán lại Liêm và các con bạc khác chơi để kiếm lời.

*Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một cho biết đã ra quyết định tạm giữ các nghi can Nguyễn Ngọc Dũng (39 tuổi), Trần Tấn Phương (36 tuổi), Nguyễn Xuân Tùng (25 tuổi) và Nguyễn Quang Tuấn (31 tuổi), tất cả cùng ngụ TP Thủ Dầu Một về hành vi đánh bạc.

Các nghi can bị Công an TP Thủ Dầu Một bắt quả tang đang chơi đổ cá ngựa ăn tiền tại một quán cà phê không tên tại phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một). Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn gần 40 triệu đồng tiền mặt cùng các tang vật khác.