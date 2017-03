Bắt phó giám đốc quỹ tín dụng trốn lệnh truy nã

Theo hồ sơ, từ năm 2011, là phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Khánh Hòa, Thủy đã lập các loại hồ sơ giả mạo để chiếm đoạt số tiền hơn 6,4 tỉ đồng. Khi sự việc bị lộ, Thủy không có khả năng hoàn trả số tiền trên nên bỏ trốn vào phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Công an tỉnh Ninh Bình đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Thủy trên toàn quốc. Ngày 16-1, PC52 Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thực hiện các thủ tục để bàn giao Phạm Thị Thanh Thủy cho Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xử lý theo quy định.

T.TÀI