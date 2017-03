Bé trai khuyết tật bị bắt cóc, đánh đập

Chiều 21-9, sau năm ngày cấp cứu, cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, bị tật, câm bẩm sinh) đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cháu Tú vẫn đang điều trị trong tình trạng đa chấn thương và luôn hoảng sợ khi thấy người lạ. Công an đang truy bắt Nguyễn Thanh Sơn (trú TP Vinh, Nghệ An) - nghi can bắt cóc, hành hạ cháu Tú.

Anh Nguyễn Văn Sỹ (cha cháu Tú) chăm con tại giường bệnh, nói trong nước mắt: “Kẻ bắt cóc và đánh, đốt con tôi là Nguyễn Thanh Sơn. Hắn thuê phòng trọ cạnh nhà tôi. Chiều 19-8, tôi hâm cháo cho Tú ăn, lúc quay trở ra không thấy Tú, đứa cháu gái nói thấy ông Sơn chở Tú đi rồi. Tôi nghĩ Sơn mến cháu, chở cháu đi chơi nhưng gọi điện thoại thì Sơn không nghe máy. Sau đó nhiều lần vợ chồng tôi gọi điện thoại thì Sơn trả lời Tú khỏe, ở khách sạn. Tôi đi tìm các khách sạn ở Vinh và đến nhà cha mẹ của Sơn hỏi nhưng không tìm được Tú. Tôi nhắn tin sẽ báo công an thì Sơn nhắn rằng Tú có trộm của Sơn 400.000 đồng. Đến ngày 16-9, bảo vệ khách sạn Hoàng Anh 1 (TP Vinh) phát hiện cháu Tú bị nhốt trong phòng 206, trong tình trạng bị đánh, đốt cháy nhiều bộ phận trên cơ thể, thương tích đầy mình nên báo công an. Công an TP Vinh đưa con tôi đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu và báo tin cho tôi”.

Cháu Nguyễn Anh Tú với những vết thương do đánh đập, đốt cháy dã man. Ảnh: ĐẮC LAM

Ông Hoàng Khắc Tuấn, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1, xác nhận Sơn thuê phòng 206 ở cùng đứa trẻ từ ngày 13-9. Đến chiều 16-9, Sơn gọi điện thoại đến khách sạn hỏi gia đình cháu bé đã đến đón cháu về chưa. Nhân viên chạy lên phòng 206 kiểm tra phát hiện cháu Tú bị nhốt trong phòng. Hiện Sơn còn nợ hơn 800.000 đồng tiền thuê phòng khách sạn”.

BS Nguyễn Văn Việt, khoa Phẫu thuật thần kinh-cột sống, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, cho biết: “Cháu Tú nhập viện chiều 16-9 trong tình trạng nhiều vết thương khắp cơ thể, tinh thần hoảng loạn, trí não không bình thường. Trên mặt, ngực, tay chân và hậu môn lở loét, dương vật tụ máu, có dấu hiệu như bị lạm dục tình dục”.

Được biết Sơn đã ly hôn, thuê phòng ở trọ một mình hơn hai năm nay. Gần đây Sơn có biểu hiện nghiện ma túy. Nghi can Nguyễn Thanh Sơn đã bỏ đi đâu không rõ. Trước đó một tài xế taxi đến phòng trọ thu dọn đồ đạc, tư trang của Sơn đưa đi.

Ông Sỹ nhận định: “Tôi nghi là Sơn biết con tôi bị câm nên định bắt cóc ép nó vận chuyển ma túy. Nếu công an bắt thì Tú cũng không khai báo được. Có thể khi “ngáo đá” Sơn dùng dây cao su đốt cho nhựa chảy xuống da thịt con tôi và đánh đập, bạo hành”.

Hiện Công an TP Vinh cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - PC45 Công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc điều tra.

ĐẮC LAM