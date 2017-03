Cà Mau: Giải oan cho một nữ doanh nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau vừa ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Phan Thị Châu vì hành vi vay mượn nợ của bà không cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau gần hai năm bị khởi tố oan, bà Châu đã được trả tự do.

Gánh nợ giữa đường

Trước đây, khi con gái còn đi học phổ thông, bà Châu quen thân với một người tên T., mẹ của bạn học con gái bà. Sau đó, bà T. rỉ rả là đang cần tiền để hoàn tất căn nhà xây dang dở và muốn hùn hạp mua đất đai. Biết bà Châu có uy tín với nhiều người ở Cà Mau, bà T. nhờ đi vay tiền hộ. Nể bạn và cũng tin tưởng nên bà Châu đã dẫn bà T. đến gặp những mối quen của mình để “tín chấp” cho bạn vay gần 300 triệu đồng.

Đến hẹn, bà T. chưa xoay kịp tiền nên bà Châu đã đi khất nợ với các chủ nợ và được họ đồng ý. Sau đó, bà Châu phải đi công tác nước ngoài. Trong thời gian này, người bạn kia âm thầm bán căn nhà của mình rồi bỏ đi mất.

Vì làm cho doanh nghiệp nước ngoài, bà Châu thường xuyên đi công tác, đồng thời con của bà lại đi học tại TP.HCM nên bà thường ở TP.HCM hơn là ở Cà Mau. Lo ngại không thu hồi được nợ, các chủ nợ đã lên TP.HCM tìm gặp bà Châu, yêu cầu bà viết giấy nhận nợ vì họ không biết bà T. là ai. Ở thế gánh nợ giữa đường, bà Châu ghi các giấy nhận nợ và hứa sẽ trả đủ cho họ.

Bị khởi tố oan

Sau khi có giấy nhận nợ của bà Châu, các chủ nợ đã làm đơn tố cáo đến Công an TP Cà Mau. Qua xác minh, không thấy bà Châu có mặt tại địa phương, thế là Công an TP Cà Mau khởi tố bà về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thật ra trong thời gian này, bà Châu đang làm giám đốc một công ty ở TP.HCM nhưng cơ quan điều tra vẫn cho là bà bỏ trốn nên cuối tháng 10-2006 đã cử người đến công ty mời bà về “tạm trú” trong trại giam để điều tra (bốn tháng sau, bà được tại ngoại). Hơn một năm sau, cơ quan điều tra đã đề nghị VKSND TP Cà Mau truy tố bà Châu ra tòa.

Nhận được kết luận điều tra, VKS thấy rằng các căn cứ buộc tội bà Châu chưa chặt bởi bà Châu có vắng mặt tại địa phương nhưng chưa hẳn là hành vi lẩn tránh để trốn nợ. Cạnh đó, việc nợ nần này thực chất là gì chưa được làm rõ. Vì thế, giữa tháng 4-2008, VKS đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau ba tháng điều tra thêm, cơ quan điều tra té ngửa ra rằng các khoản nợ cá nhân, bà Châu có giấy nhận nợ hẳn hoi. Hành vi đi khỏi Cà Mau không khai báo của bà không phải là bỏ trốn mà có những lý do rất hợp lý. Cạnh đó, các chủ nợ đã nhiều lần đến nhà bà ở TP.HCM thúc bà trả nợ, yêu cầu bà viết giấy nhận nợ. Bà Châu chỉ ở một địa chỉ duy nhất này nên không thể nói là các chủ nợ không biết bà đang ở đâu. Chưa hết, theo xác minh, hiện bà Châu còn nhiều bất động sản ở Cà Mau nên bà thừa khả năng trả nợ.

Từ đó, cơ quan điều tra xác định việc chậm thanh toán nợ nần của bà Châu là có thật nhưng chỉ là giao dịch dân sự; chuyện bà vắng mặt tại địa phương không trình báo cũng có thật nhưng không phải là hành vi bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản. Cuối cùng, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra như trên.

Trong niềm vui vì được minh oan, bà Châu không khỏi ngậm ngùi: “Giá như ban đầu các cơ quan tố tụng xác minh kỹ càng, bình tĩnh suy xét thì sẽ không bắt oan tôi”. Bà Châu cho biết sắp tới bà sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xin lỗi và bồi thường vì đã khởi tố, bắt giam oan bà.