Chặn đứng giang hồ huyết chiến giành bảo kê

Ngày 5-2, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an thường trực phía Nam (C45B) cho biết qua cao điểm tấn công tội phạm giữ bình yên cho người dân đón tết Giáp Ngọ 2014, C45B đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một cuộc thanh toán giữa hai băng nhóm giang hồ phía Bắc nhằm tranh giành lãnh địa hoạt động ở trung tâm TP.HCM.

Đàn em của Tiến “con” khi bị bắt dẫn giải về trụ sở C45B - Bộ Công an. Ảnh: QA

Cụ thể, một nhóm do Trần Minh Tiến (tự Tiến “con”, 35 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu. Khoảng năm 2013, Tiến “con” bị Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và vật liệu nổ nên chạy dạt vào TP.HCM ẩn náu. Trong thời gian này, Tiến được vợ chồng VĐT (tự T. “Ađam”), chủ vũ trường C. ở quận 1 (TP.HCM) thu nạp. Trong giới giang hồ, nhiều người biết đến “số má” của Tiến “con” nên nghe tin Tiến đầu quân bảo kê vũ trường C. ai cũng kiêng dè.

Theo điều tra ban đầu, băng nhóm Tiến “con” có nhiệm vụ bảo kê vũ trường thâu tóm các hoạt động kinh doanh tại đây như giữ xe, vệ sinh trong toilet, bán trái cây (thực chất núp bóng để mua bán ma túy, thuốc lắc) và cho vay nặng lãi. Trong quá trình “làm ăn” băng Tiến “con” phát sinh mâu thuẫn gay gắt với băng Dũng “béo” cũng đang bảo kê vũ trường, quán bar ở quận 1. Dũng “béo” vốn là dân giang hồ gốc Hải Phòng, đàn em thân tín của Ngô Văn Long (tự Long “vàng”, một nhân vật có vai vế trong thế giới ngầm đã bị băng nhóm khác tạt acid vào tối 16-9-2013 trên đường Hàm Nghi, quận 1).

Đầu tháng 1-2014, theo lệnh đàn anh, đàn em của Dũng “béo” dẫn theo khoảng 30 người đến vũ trường C. gây sự rồi đánh dằn mặt đệ tử của Tiến “con”. Nghe tin đàn em bị “xử”, lập tức Tiến “con” dẫn hơn 20 đàn em tới ứng cứu nhưng nhóm Dũng “béo” nhanh chân rút khỏi vũ trường nên cuộc huyết chiến không xảy ra.

Tuy nhiên, Tiến “con” không dễ dàng bỏ qua việc Dũng “béo” dám khiêu khích mình, Tiến lệnh đàn em chuẩn bị hung khí để tấn công băng Dũng “béo” ngay thời điểm cận tết Nguyên đán. Các trinh sát hình sự C45B đã nắm được tin về vụ thanh toán hai băng nhóm giang hồ trước thời điểm chúng ra tay.

Để kịp thời ngăn chặn, rạng sáng 22-1 (nhằm ngày 22 tháng Chạp âm lịch), hàng trăm trinh sát hình sự C45B phối hợp với PC45 - Công an TP.HCM, Công an quận 1 và quận Gò Vấp đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Minh Tiến. Sau khi bắt được Tiến, lực lượng công an tiếp tục khám xét một địa chỉ trên đường Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp) là địa điểm đồng bọn Tiến “con” tụ tập.

Tại đây, các tổ trinh sát lần lượt bắt giữ chín đồng phạm của Tiến “con”, đồng thời thu giữ tang vật gồm 21 ĐTDĐ, tám cuốn sổ ghi chép liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, ba cái rìu, bốn con dao bầu, một mã tấu, 10 tuýp sắt dài có gắn dao ở đầu sắc nhọn và một xe ô tô du lịch mang biển số Hà Nội. Bước đầu Tiến “con” khai nhận bên cạnh việc bảo kê vũ trường, nhà hàng, Tiến còn mở tiệm cầm đồ để dựa vào đó đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được C45B điều tra mở rộng.

QUỲNH ANH - AN DANH