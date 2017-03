Chết trong nhà nghỉ ở tư thế treo cổ

Nhà nghỉ 24/24 nơi phát hiện anh C đã chết

Chiều 3/10 như thường lệ nhân viên lên vệ sinh phòng ở cho khách thì phát hiện anh C đã chết. Ban đầu xác định anh C bị chết do bị treo cổ ở ngay trong phòng nghỉ. Rất có thể nạn nhân đã chết trước đó nhưng không ai phát hiện.

Hiện Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra.

Theo Châu Kỷ (Bee)