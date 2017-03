Côn đồ hung hãn lao vào quán cafe chém người vô cớ

Thông tin từ công an xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, tối 15/6, tại quán cà phê Mộc Gia Trang (ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ côn đồ dùng hung khí chém người. Hậu quả, làm chủ của quán cafe và 1 vị khách có mặt tại đây bị thương nặng.



Được biết, vào khoảng thời gian trên, một nhóm thanh niên xã Xuân Viên đang ngồi uống cà phê tại quán của anh Trần Phi Hiền thì xuất hiện 4 đối tượng gồm: Hoàng Văn Út (SN 1995), Lê Minh Hiếu (SN 1994), Dương Văn Quang (SN 1995) cùng trú tại thôn Nam Sơn, xã Cương Gián và Nguyễn Văn Đạo (SN 1995, trú tại thôn Ngư Tịnh, xã Cương Gián) đến trêu chọc bạn gái đang ngồi cùng bàn với nhóm thanh niên xã Xuân Viên.



Thấy bị xúc phạm, cô gái phản ứng lại những hành động trêu ghẹo thái quá của 4 đối tượng trên và giữa hai bên có xảy ra màn "đấu khẩu". Sau đó, nhóm thanh niên xã Xuân Viên đến can ngăn giảng hòa và cả hai nhóm ra về.



Một lúc sau, nhóm thanh niên ở xã Cương Gián nói trên gọi hàng chục tên côn đồ với dao, kiếm, gậy, côn nhị khúc và cả cuốc, xẻng ập vào quán cà phê. Lúc này, chủ quán là anh Trần Phi Hiền ra can ngăn nhưng nhóm thanh niên hung hãn vẫn đạp cửa lao vào.



Thấy anh Hiền ngăn cản gắt gao. các đối tượng liền lao đến chém tới tấp vào đầu, vai anh Hiền và truy sát nhóm thanh niên xã Xuân Viên. Chưa hả giận, những đối tượng này còn ném đá tới tấp vào trong khu vực quán làm hư hỏng nhiều vật dụng của quán.



Sau cuộc hỗn chiến, chủ quán cà phê và một người khách đã bị chém vào đầu, vai và chân nên bị thương khá nặng. Nạn nhân phải đi cấp cứu tại trạm xá xã Cương Gián. Một người khách cũng bị tấn công vào đầu, gây chảy máu nhiều vị bị thương.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an xã Cương Gián khẩn trương điều tra làm rõ.





Theo Nguyễn Duy (DT)