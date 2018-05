Công an làm rõ vụ giả hồ sơ nhận đất tái định cư

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM ngày 25-4 có bài phản ánh, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa có công văn giao Công an TP Nha Trang xác minh, làm rõ, báo cáo công an tỉnh để có hướng xử lý. Hiện Công an TP Nha Trang đã làm việc với những người liên quan, thu thập tài liệu để có hướng xử lý.



Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết bước đầu UBND phường Phước Hải đã báo cáo về hai trường hợp có tên trong danh sách được bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định cư nhưng không có đất bị thu hồi. “Phường báo cáo là khi niêm yết danh sách được bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định cư, người dân phát hiện, có đơn phản ánh có hai trường hợp làm giả hồ sơ. Phường đã đề nghị dừng lại việc bồi thường, cấp đất tái định cư. UBND TP Nha Trang đã yêu cầu phường tiếp tục kiểm tra, xác minh lại nguồn gốc đất các trường hợp trên để xem xét lại”.



Khu đất bị thu hồi cho dự án khu đô thị mới Lê Hồng Phong 2 được “cấy” tên hai người lạ để nhận tiền bồi thường, đất tái định cư. Ảnh: TẤN LỘC

Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang thừa nhận hai hộ Bùi Anh Sĩ, Nguyễn Thị Như Hà có tên trong danh sách niêm yết được bồi thường, cấp đất tái định cư nhưng không liên quan việc thu hồi đất cho dự án khu đô thị mới Lê Hồng Phong 2 là bất thường. Tuy nhiên, ông Toàn cho rằng chỉ cơ quan công an mới có chức năng xác định có làm hồ sơ giả hay không.

Một nguồn tin khác cho biết trong những ngày qua cơ quan chức năng đã làm việc với ông MTV, nhân viên Công ty CP Bất động sản Hà Quang, để xác minh, làm rõ sự việc. Ông V. bị tố là có dấu hiệu móc nối với cán bộ địa phương làm giả hồ sơ để trục lợi tiền bồi thường, cấp đất tái định cư. Chính ông Bùi Anh Sĩ thừa nhận được ông V. nhờ đứng tên để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đất tái định cư. Còn bà Nguyễn Thị Như Hà cũng cho rằng không liên quan việc thu hồi đất mà thông qua ông V. đã bỏ tiền sửa căn nhà nát trên đất bị thu hồi để kiếm suất tái định cư.

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, PV đã đăng ký làm việc với lãnh đạo Công ty CP Bất động sản Hà Quang từ ngày 23-4. Bà Trần Thị Hồng Nga, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty CP Bất động sản Hà Quang, hẹn sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, 10 ngày sau, bà Nga gọi điện thoại cho biết lãnh đạo công ty này từ chối làm việc với báo chí. Trước hàng loạt câu hỏi của PV liên quan đến việc ông V. bị tố làm hồ sơ giả cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư dự án trong sự việc này, bà Nga vẫn từ chối trả lời. “Công ty đã chuyển đơn khiếu nại của người dân đến hội đồng bồi thường. Đề nghị báo chí liên hệ bên đó để họ trả lời” - bà Nga nói.