Công an xã bị tố kẹp đầu ngón tay trẻ 10 tuổi

Trước đó, ngày 31-7, anh Trần Văn Hải (trú xã Thanh Tùng) có mất một con chim cảnh. Nghi ngờ cháu Hạnh là thủ phạm nên Công an xã Thanh Tùng mời em Hạnh lên trụ sở UBND xã để phục vụ điều tra.

Theo đơn tố cáo của gia đình em Hạnh, công an xã Thanh Tùng đưa Hạnh vào phòng, đóng cửa lại. Lúc này, không có người giám hộ, công an viên hỏi Hạnh có trộm chim hay không. Hạnh trả lời không trộm thì bị ông Nguyễn Phùng Sinh (công an viên) dùng ba bút bi kẹp vào ngón tay hai lần khiến em Hạnh đau, khóc thét lên. Sau 30 phút, em Hạnh vẫn trả lời không bắt trộm chim và em khóc kêu đau đớn nên công an xã Thanh Tùng thả em về nhà.

Dự kiến ngày 15-9, Công an huyện Thanh Chương sẽ có kết luận cụ thể vụ việc trên.

Đ.LAM