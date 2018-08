CSGT lục tung bãi cỏ bắt 2 anh em chở thuốc lậu

Ngày 18-8, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao hai người chở hơn 10.000 gói thuốc lá lậu cho công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh xử lý.



Hai thanh niên lúc bị bắt. Ảnh: HK

Khoảng 20 giờ 30 tối 17-8, khi đang thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 1, gần vòng xoay An Lạc thì Đội CSGT An Lạc đã phát hiện ô tô 51F-913.67 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng, kiểm tra bên trong xe.

Trong lúc CSGT đang kiểm tra xe thì bất ngờ hai người trên xe bỏ chạy. Nghi ngờ họ có thể vừa thực hiện hành vi phạm tội nên CSGT đã lập tức đuổi theo.

Chạy môt đoạn khoảng nửa cây số, 2 người này lao vào bãi cỏ lẩn trốn.



Số thuốc lá lậu phát hiện trong ô tô của hai đối tượng. Ảnh:HK

Đây là một bãi cỏ rộng kèm theo trời tối, điều kiện ánh sáng không đảm bảo nên việc truy tìm gặp rất nhiều khó khăn, Đội CSGT An Lạc phải nhờ sự hỗ trợ của công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. 30 phút sau thì nơi ẩn nấp lộ ra, hai người bỏ chạy bị tóm gọn.



Qua kiểm tra bên trong xe 51F-913.67, CSGT phát hiện có 10.800 bao thuốc JET và 1.800 bao thuốc HERO không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng bốn bộ biển số xe ô tô.

Tại cơ quan công an, người lái xe khai tên Phạm Tấn Đạt (35 tuổi, ngụ Long An), người còn lại là anh ruột với Đạt tên Phạm Nhân Hiến (37 tuổi). Hiện vụ việc đang được công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra làm rõ.