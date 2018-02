Cướp tiệm vàng tại Bình Dương

Một nam thanh niên dừng xe máy trước cửa tiệm vàng, đi bộ vào bên trong đập cửa kính lấy đi nhiều trang sức bằng vàng rồi lên xe bỏ chạy.



Hiện trường vụ cướp ti65m vàng táo tợn

Đến 22h ngày 4-2, công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra vào tối cùng ngày tại tiệm vàng Kim Thành Dĩ An, nằm trên đường ĐT743A, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.



Thông tin ban đầu, khoảng 20h30, một nam thanh niên đi xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thành Dĩ An thì dừng lại, sau đó đi vào bên trong hỏi mua vàng.



Tủ kính bị đập

Nhân lúc người phụ nữ chủ cửa hàng không để ý, đối tượng táo tợn dùng búa đập cửa kính, lấy đi nhiều vàng miếng và trang sức bằng vàng rồi lên xe máy tẩu thoát. Sự việc diễn ra chỉ trong vòng vài phút khiến chủ cửa hàng không kịp phản ứng.



Theo quan sát, tiệm vàng nằm trên mặt tiền đường ĐT743A, thường có nhiều người qua lại. Thời điểm xảy ra vụ cướp chỉ có người phụ nữ chủ tiệm vàng, tiệm vàng này cũng không có bảo vệ. Theo XUÂN AN, tto.vm