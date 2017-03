Cứu hai cô gái bị bán vào ổ mại dâm

Chiều 22-2, ông Hà Văn Thái, Trưởng Công an xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), cho biết cơ quan công an đã giải cứu kịp thời hai cô gái 17 tuổi bị lừa đưa đi bán vào động mại dâm. Nghi can cầm đầu đường dây mua bán người là Xeo Thị Thanh (17 tuổi, trú bản Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm).

Năm 2013, Thanh nói với người dân địa phương đi “làm ăn” ở Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc. Vừa qua, dịp tết Giáp Ngọ 2014, Thanh trở về quê nhà và tỏ ra là người kinh doanh thành đạt, có nhiều tiền trong tay. Thanh đi vào các bản rủ các thiếu nữ rời bản “đi làm ăn xa, mức lương cao”, thực chất là lừa bán vào động mại dâm. Khi Thanh đang đưa em LTK và em LTH (cùng 17 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) bán vào ổ mại dâm thì bị công an phát hiện bắt giữ, đồng thời giải cứu được em K. và T.

Ông Thái cho biết thêm do Thanh chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan công an chưa bắt tạm giữ hình sự mà đang cấm Thanh đi khỏi nơi cư trú để phục vụ mở rộng điều tra.



Hai cô gái 17 tuổi bị lừa bán vào ổ mại dâm được Công an huyện Kỳ sơn, tỉnh Nghệ An giải cứu kịp thời. Ảnh: Đ.LAM

Trước đó, tháng 1-2014, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn và Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Xuân, Ốc Thị Nguyên (vợ Xuân), Vi Thị Thu, Lữ Thị Thơm (cả bốn cùng xã Hữu Kiệm), Lương Thị Hạnh (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán trẻ em.

Thu, Hạnh, Thơm bị bắt khi cả ba đã lừa đưa cháu Cụt Thị Thời (13 tuổi, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) để bán sang Trung Quốc. Trước đó, ngày 7-1, vợ chồng Xuân lừa đưa cháu Cụt Thị Mão (13 tuổi) lên xe khách đưa ra biên giới phía Bắc để bán cháu Mão sang Trung Quốc thì bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ.

Hiện cháu Thời và cháu Mão đã được công an đưa về nhà.

Đ.LAM