Đặc nhiệm TP.HCM bị trộm chó tấn công

Trộm chó dùng súng tự chế bắn trả dân • Ngày 10-1, Trương Trọng Linh, Đào Xuân Quang (ngụ huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) dùng súng tự chế bắn nhiều phát hòng thoát thân. Khi bị khống chế, nhiều người dân bức xúc đã vây đánh khiến một thanh niên tử vong. • Tối 14-11-2017, Lê Văn Bẩy và Lê Văn Chung (cùng ngụ xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) chạy xe máy đi câu trộm chó, nổ súng bắn đạn hoa cải khiến hai người dân phải nhập viện cấp cứu. • Rạng sáng 29-9-2017, Nguyễn Tấn Đạt và Trần Văn Tốt (cùng trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) đi trộm chó ở huyện Củ Chi. Khi bị Công an xã Tân Phú Trung phát hiện, họ lao xe vào công an, bắn nỏ điện khiến một công an viên bị thương.