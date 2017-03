Đặc nhiệm truy bắt cướp như phim giữa phố Sài Gòn

Chiếc điện thoại iPhone 6 plus bị cướp giật. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ngày 13-9, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM đã bàn giao Nguyễn Ngọc Trung Hiền (29 tuổi) và Tạ Thanh Vy (25 tuổi, cùng trú tại phường 8, quận 10) cho Công an phường 15, quận 10 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày, chị Đỗ Thị Phương Nh. (ngụ quận 1) đang đứng trước một tiệm tạp hóa trên đường Đồng Nai (phường 15, quận 10) thì bất ngờ bị một cặp đôi nam nữ điều khiển xe máy áp sát, nam dùng tay trái giật điện thoại iPhone 6 plus chuyền cho nữ giữ.



Nguyễn Ngọc Trung Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Phát hiện sự việc, chị Nh. hô hoán kêu cướp. Đúng lúc này tổ hình sự đặc nhiệm đang trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện liền lập tức truy đuổi.

Quyết tâm phải bắt được những tên cướp giật, các thành viên đội đặc nhiệm liên tục bám sát, truy đuổi qua nhiều tuyến đường từ đường Đồng Nai (phường 15, quận 10) về đường Nhật Tảo (phường 7, quận 10) thì bắt giữ được đôi nam nữ nói trên.

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai tên là Nguyễn Ngọc Trung Hiền và Tạ Thanh Vy. Hiền và Vy cũng đã khai nhận toàn bộ sự việc. Trong đó, Hiền đã có hai tiền án và đang nghiện ma túy.



Tạ Thanh Vy tại cơ quan điều tra. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nhớ lại sự việc lúc đó, chị Nh. không dấu được lo sợ: "Lúc bị người đàn ông giật điện thoại, tôi rất hốt hoảng, cứ tưởng là mất điện thoại rồi. Chỉ biết la to “cướp cướp” mong nhờ người đi đường giúp đỡ. Đúng lúc này, nghe tôi kêu cứu, theo hướng chỉ, có mấy anh chạy theo. Tôi nổ ga, cũng định đuổi theo thì một anh vỗ vai bảo: Đừng chạy theo nguy hiểm, chị về công an phường trình báo đi. Lúc các anh về bắt được tên cướp mới biết các anh là công an. Xin cảm ơn các anh".



Xe của hai nghi phạm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ