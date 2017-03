Đâm chết bạn hàng xóm do mâu thuẫn trong bàn nhậu

(PLO)- Ngày 5-10, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đã tạm giữ hình sự một thanh niên 17 tuổi là nghi can cầm dao đâm chết một thanh niên khác do mâu thuẫn.

Thông tin ban đầu được biết khoảng 22 giờ 30 ngày 4-10, người dân ở thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam nghe tiếng kêu la thảm thiết từ một ngôi nhà gần trụ sở công an xã.

Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường.

Con dao Thái Lan, tang vật gây án, còn tại hiện trường. Mọi người chạy đến thì phát hiện anh Lê Huỳnh Ngọc Hải (21 tuổi) nằm gục trên vũng máu và HNT (17 tuổi) người cũng dính đầy máu nhưng không có vết thương nào đứng cạnh đó. Dưới đất là một con dao Thái Lan cán gỗ. Khi mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu thì T. bỏ về nhà và sau đó bị tạm giữ. Do vết thương quá nặng, nạn nhân Hải đã chết trên đường đi cấp cứu. Xác minh nhanh, đêm 4-10, anh Hải ngồi nhậu cùng một số người bạn trong đó có T. Trong cuộc nhậu đã xảy ra một số mâu thuẫn và anh Hải đã đánh T. Sau khi bị đánh, T. đã bỏ về nhà gần đó lấy dao ngồi trước nhà chờ. Khi phát hiện anh Hải về nhà cạnh nhà mình, T. ra gặp anh Hải rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Hải. Cơ quan điều tra đang triệu tập những người có liên quan để làm rõ. PHƯƠNG NAM