Điều tra nguyên nhân tử vong của bé trai 2 tuổi

Theo đó, sáng 21-11, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai Lê Bảo Kh. (hai tuổi) sống cùng mẹ tại một phòng trọ ở quận Thủ Đức. Công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan cũng được triển khai.



Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc.

Theo một nguồn tin, người bị tình nghi là hung thủ đã hành hung khiến bé Kh. tử vong cũng được triệu tập để làm rõ. Người này tên gọi là Tý.



Thông tin ban đầu, bé Kh. sống cùng mẹ là Lê Thị Mỹ C. (ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức). Sáng 20-11, chị C. đi công việc nên giao con trai cho Tý trông coi. Sau đó chị C. nhận được điện thoại của Tý báo về nhà có việc gấp.

Chị C. chạy về thì phát hiện con trai nằm bất động trên nền nhà nên đưa đi cấp cứu ở BV Hoàn Hảo. Cháu bé được chuyển lên BV Nhi đồng 2 ngay sau đó vì tình trạng nguy kịch nhưng đã không qua khỏi.

Sau khi nhận được thông tin, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Tý được triệu tập để lấy lời khai tuy nhiên người này không thừa nhận vụ việc.