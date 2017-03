Đình chỉ nhân viên gác chắn vụ tàu tông xe ở Bình Định

Ngày 19-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phạm Văn Triều, Phó Trưởng Công an huyện Vân Canh (Bình Định), cho biết Cơ quan CSĐT công an huyện đang điều tra nguyên nhân vụ tàu lửa SQN4 tông xe tải tại điểm giao nhau giữa đường sắt Bắc-Nam và đường ngang thuộc địa phận xã Canh Vinh (huyện Vân Canh). Một nguồn tin khác xác nhận cơ quan điều tra đang triệu tập, lấy lời khai những người liên quan.



Do không đóng chắn, chiếc xe tải bị đoàn tàu tông vỡ nát, đẩy đi theo đường sắt hơn 300 m.

Cùng ngày, lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Phú Khánh cho hay công ty này đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Đinh Văn Hóa, nhân viên làm nhiệm vụ trực gác chắn tại điểm giao cắt trên.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 19-3, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, tổng công ty sẽ xử lý nhân viên và các đơn vị liên quan theo quy định. “Từ đầu năm đến nay, ngành đường sắt đã có nhiều công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn đường sắt, đặc biệt tại các điểm có đường bộ giao cắt với đường sắt. Vụ tai nạn giao thông vừa qua là điều rất đáng tiếc” - ông Hoạch nói.



Trao đổi với PV, Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, khẳng định đường ngang giao nhau với đường sắt Bắc-Nam tại thôn An Long 2, xã Canh Vinh là đường ngang hợp pháp, có gác chắn, có nhân viên đường sắt làm nhiệm vụ gác chắn. Tại thời điểm đoàn tàu SQN4 chạy qua điểm giao cắt này, nhân viên trực có mặt tại trạm gác nhưng không đóng chắn. Do đó cơ quan điều tra sẽ làm rõ vì sao nhân viên không đóng chắn dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Như đã thông tin, sáng 18-3, xe tải 77C-073.56 do ông Tăng Xuân Minh (56 tuổi, ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển, chở dăm gỗ lưu hành trên đường ngang để ra quốc lộ 19C. Khi đến điểm giao nhau với đường sắt Bắc-Nam thì bị đoàn tàu SQN4 đang lao đến tông vào. Chiếc xe tải bị đoàn tàu đẩy đi trên đường ray hơn 300 m, vỡ nát, dính chặt vào đầu tàu lửa khiến đường sắt đoạn qua khu vực này bị tê liệt năm tiếng đồng hồ. Vụ tai nạn làm hai người trên xe tải tử vong là tài xế Tăng Xuân Minh và phụ xe Trần Bon (43 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn).