Gây án vì đòi bảo kê nhà trọ?

Ngày 12-2, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt Đinh Văn Chuyên (26 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) được xác định là hung thủ gây ra vụ án mạng tại nhà trọ Thọ Gấm khiến ông Đào Xuân Thọ (chủ nhà trọ) và anh Phạm Văn Thiệp (cháu ông Thọ) tử vong. Trước đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự ba nghi can Đinh Ngọc Hoàn, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Văn Tâm (Tâm “xì”) để điều tra do có liên quan đến vụ án.

Được biết nghi can Chuyên từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. “Ban đầu công an vận động gia đình đưa Chuyên ra đầu thú. Khi hay tin Chuyên lẻn về nhà mẹ, khoảng 2 giờ sáng 12-2, công an đã ập vào bắt khẩn cấp để bảo đảm đối tượng không bỏ trốn” - lãnh đạo Phòng PC45 cho biết. Cùng ngày, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bốn người trên về tội giết người.

Nhà trọ Thọ Gấm nơi xảy ra vụ án. Ảnh: HN

tối 10-2, ông Thọ, anh Thiệp và bốn người khác trong gia đình đang ăn cơm thì có hai thanh niên đi xe máy vào khu nhà trọ rồi đập cửa một phòng trọ. Nghi ngờ là kẻ gian nên anh Thiệp hỏi: “Hai người kiếm ai? ”, liền bị chúng dùng dao đâm.

Bị tấn công bất ngờ, anh Thiệp cầu cứu ông Thọ. Khi ông Thọ, anh Thiệp và Hùng (cháu ông Thọ) chạy đến thì hai người lạ dừng xe giữa đường, một người cầm chiếc xẻng (được xác định là Hoàn) lao vào tấn công. Hoàn đã bị người dân đuổi bắt, trói vào cổng nhà trọ. Trong lúc đó, Chuyên rút dao đâm ông Thọ rồi bỏ trốn. Khi mọi người quay lại phát hiện ông Thọ bị đâm vào tim, anh Thiệp bị vết thương nặng ở cổ nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Thọ và anh Thiệp đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ truy sát, Tâm “xì” cùng một đồng bọn đi xe máy đến nhà trọ giải cứu Hoàn bị trói ở cổng.

Con dao gây án hung thủ vứt lại hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một con dao được cho là dùng để gây án và cây đoản. Ngoài ra, trong cốp chiếc xe máy của Hoàn bỏ lại nhà trọ có nhiều đầu vam dùng để phá khóa xe máy. Theo người dân địa phương, khu vực này thường xuyên bị mất trộm, cách đó vài ngày khu nhà trọ ông Thọ và một nhà bên cạnh bị mất hai xe máy.

Đồng thời, người thân ông Thọ xác nhận trước tết nhóm của Chuyên đã nhiều lần đến nhà trọ ông Thọ để đòi tiền “bảo kê” dãy phòng trọ công nhân (khoảng 10 căn) nhưng ông từ chối.

Trao đổi với PV lãnh đạo Phòng PC45-Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Nguyên nhân vụ án là các đối tượng vào nhà trọ có biểu hiện khả nghi nên ông Thọ, anh Thiệp tưởng kẻ trộm ra hỏi thì chúng tấn công”.

N.ĐỨC