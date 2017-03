Giang hồ Hải Phòng ‘tấn công’ Đà Nẵng - bài 3: ‘Bắt tay’ với giang hồ miền Trung

Để có chỗ đứng làm ăn ở các tỉnh miền Trung, những “ông trùm” ma túy ở Hải Phòng phải bắt tay, liên kết với giang hồ địa phương. Chúng hợp tác với nhau để mua bán ma túy, cung cấp hàng trắng cho các “chân rết” bên dưới, thậm chí lên tận các bãi vàng ở Quảng Nam, Quảng Ngãi...

Cái bắt tay của hai giang hồ cộm cán

Trong năm 2015, khi các băng đảng ma túy ở Hải Phòng đua nhau “dạt” vào các tỉnh phía nam hoạt động thì Trịnh Hồng Hiệp (trú phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng) cũng đi theo.

Trước năm 2006, Hiệp cùng đàn em ra tay cướp tài sản và bị xử bốn năm tù. Mãn hạn được gần hai năm, năm 2012, Hiệp phải quay trở lại nhà tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Cuối năm 2014, Hiệp ra tù. Biết địa bàn Hải Phòng không còn chỗ dung thân, Hiệp tìm cách vào Nam “kiếm kế sinh nhai”. Hiệp quyết định vào Đà Nẵng tìm chỗ trú chân.

Trong thời gian ở đây, Hiệp gặp Võ Ngọc Phi (quê Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam), một tay anh chị mới nổi vùng giáp ranh. Vốn là con nghiện ma túy nặng nên khi gặp nhau, Phi - Hiệp bàn cách lập đường dây mua ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ.

“Nhóm này hoạt động rất chuyên nghiệp, tinh vi. Vốn là tay anh chị ở Hải Phòng nên Hiệp trực tiếp ra đó mua ma túy rồi vận chuyển vào Đà Nẵng. Có chuyến đi bằng tàu hỏa, có chuyến lại đi bằng xe khách để qua mặt lực lượng chức năng” - một trinh sát kể lại.

Rạng sáng 3-12-2015, qua theo dõi, PC47 phát hiện nhóm Hiệp - Phi vừa nhận lượng hàng ma túy tương đối lớn từ Hải Phòng về, đang chuẩn bị tung ra thị trường nên tổ chức vây bắt. Sau khi giám sát chặt đối tượng, đến 19 giờ cùng ngày, các mũi trinh sát bất ngờ ập vào khách sạn Acadenmy (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang hai “ông trùm” Hiệp và Phi đang tàng trữ 5 g ma túy đá, 125 viên thuốc lắc cùng một số tang vật liên quan. Ngoài ra, cơ quan công an cũng xử lý nhiều “chân dài” khác, là người tình của Hiệp - Phi.





Ảnh trái: “Ông trùm” Trịnh Hồng Hiệp. Ảnh phải: Lê Quang Hòa bị bắt quả tang cùng gần 1 kg ma túy. Ảnh CA cung cấp





Thùng xốp được thiết kế hai ngăn để chứa ma túy. Ảnh: TẤN TÀI

“Ông trùm” ma túy miền Trung sa lưới

Cùng thời điểm này, một đường dây ma túy khác từ Hải Phòng vào Đà Nẵng cũng hoạt động rầm rộ do một đối tượng cộm cán người địa phương cầm đầu. “Nguồn hàng do nhóm này mang từ phía Bắc tràn vào với số lượng lớn gấp nhiều lần so với các đường dây khác” - một điều tra viên kể.

Qua một thời gian đeo bám, chân tướng của ông trùm đường dây này dần lộ diện. Đó là Lê Quang Hòa (ngụ Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ngày 21-8-2015, nhận được tin báo Hòa sắp nhận một lượng ma túy ‟khủng”, các trinh sát PC47 chia nhiều nhánh để đón lõng, truy bắt. Vẫn thói quen cũ, Hòa đến nhận hàng là một thùng xốp từ chiếc xe khách đường dài chạy tuyến phía Bắc vừa vào đỗ tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng. Các nhóm trinh sát bất ngờ chặn xe, bắt giữa Hòa cùng tang vật.

“Ban đầu, kiểm tra thùng xốp thì chỉ phát hiện được mắm tôm, ruốc khô. Tuy nhiên, trong ngăn đáy của thùng xốp (do đối tượng tự chế) phát hiện một bịch ma túy đá nặng hơn 1 kg” - một trinh sát cho hay. Tiến hành khám xét người của Hòa còn thu giữ một dao bấm, một bình xịt hơi cay.

Đủ chiêu qua mắt công an Khi nguồn hàng về đến Đà Nẵng, Trịnh Hồng Hiệp và Võ Ngọc Phi thuê nhiều khách sạn để ở và cất giấu ma túy. “Trong thời gian lưu trú tại khách sạn (khoảng một tuần), chúng yêu cầu lễ tân không được dọn dẹp phòng. Hai đối tượng chính cũng rất ít khi ra ngoài nên việc theo dõi, giám sát rất khó khăn” - một trinh sát cho hay. “Riêng với "trùm" ma túy Lê Quang Hòa, khác với các tay buôn ma túy trước đây thường trực tiếp hoặc cho đàn em ra tận Hải Phòng mua hàng rồi vận chuyển về Đà Nẵng. Hòa thì móc nối với các "đầu nậu" ma túy ở Hải Phòng, sau đó đưa hàng vào Đà Nẵng bằng cách ký gửi trên các chuyến xe khách đường dài. Khi hàng đến Đà Nẵng, Hòa cùng đàn em sẽ trực tiếp đến nhận và đưa đi cất giấu” - một trinh sát kể lại. Cũng bằng cách ký gửi này mà Hòa tránh được sự theo dõi, giám sát của lực lượng trinh sát.

