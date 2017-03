Hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn trong đêm

Theo nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 20 giờ 30 tối 13-4, hàng trăm học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục-Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (nằm ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) - thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cố tình tạo tình huống kích động, đánh bảo vệ trung tâm rồi đồng loạt phá trại bỏ trốn ra khỏi trung tâm.



Trung tâm Giáo dục-Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: T.Khánh

Mấy chục bảo vệ của trung tâm được huy động nhưng không thể ngăn được các học viên bỏ trốn ra ngoài.



Hiện trung tâm, công an huyện Tân Thành và công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng để tìm kiếm các học viên. Bước đầu đã tìm được một số học viên đưa về công an huyện Tân Thành để làm việc.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật.