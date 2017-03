Khởi tố ba cán bộ xã chi sai tiền cho hộ nghèo

(PL)- Cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) ngày 13-10 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sầm Văn Cường (chủ tịch UBND xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp).

Sầm Văn Hiền (kế toán xã Châu Lộc) và Trương Thị Thúy (thủ quỹ xã Châu Lộc) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Theo điều tra, từ năm 2010 đến 2012, Cường, Hiền và Thúy đã thông đồng để cấp phát không đúng định mức, sai đối tượng trong chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở và chính sách xây dựng nhà vệ sinh với số tiền hơn 198 triệu đồng. Đồng thời ba người này lập hồ sơ khống để lấy tiền chi cho các hoạt động khác sai mục đích và chi cho bản thân. Đ.LAM - V.HÙNG