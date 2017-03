Khởi tố hai người ngăn hơn 500 học sinh đến trường

Theo công an, từ đầu tháng 9-2014 Thắng, Hoa cùng nhiều người khác đã tập trung trước cổng Trường THCS Hương Bình (cũ) để xúi giục, kích động, lôi kéo người dân và đe dọa phụ huynh cho con đến Trường Mầm non và Tiểu học xã Hương Bình, Trường THCS xã Hòa Hải và Trường THCS xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê). Hậu quả là có hơn 500 học sinh (ở các cấp học mầm non, tiểu học và THCS) ở xã Hương Bình bị buộc ở nhà để phản đối sáp nhập Trường THCS xã Hương Bình với Trường THCS xã Hòa Hải và Trường THCS xã Phúc Đồng.

Xung quanh việc phản đối này, phó chủ tịch HĐND xã Hương Bình bị cách chức, các cán bộ xã Hương Bình và huyện Hương Khê có con, em, cháu chưa chịu đến trường để phản đối sáp nhập trường “đang được” cho tạm nghỉ việc ở nhà vận động con, em, cháu đến lớp học.

ĐẮC LAM