Khởi tố người chồng giết vợ và tình địch

Trước đó, đêm 20-8, tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh xảy ra một vụ án giết người, nạn nhân là anh Trần Văn Lai (39 tuổi) trú tại xã Gio Việt.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai điều tra và xác định Trần Đình Thịnh là nghi can. Đến rạng sáng 21-8, công an đã bắt được Thịnh khi đang lẩn trốn tại một nghĩa trang tại xã Gio Việt.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận chính mình ra tay giết hại anh Trần Văn Lai. Trước đó, Thịnh đã sát hại vợ là chị Quách Thị Thơm (30 tuổi) tại một nhà nghỉ ở thị xã Thuận An, Bình Dương vào ngày 19-8. Nguyên nhân được cho là do ghen tuông.