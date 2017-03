Một công dân phản ánh bị thiếu tá công an bắn vào lưng

Tiệm hớt tóc nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, một số người sống cạnh nhà anh anh Lê Văn Thảo (25 tuổi, ngụ xã Tiến Thành) kể lại khoảng 16 giờ ngày 22-8, họ nghe tiếng súng nổ trong tiệm hớt tóc trước nhà của anh Thảo. Sau đó thấy rất đông công an, dân phòng áp giải anh Thảo trong tình trạng lưng anh Thảo có máu chảy rướm ra áo thun màu xanh.





Vết thương trên lưng nạn nhân

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, anh Thảo cho hay lúc đó anh đang hớt tóc cho một khách hàng thì Thiếu tá Bùi Chí Hiếu bước vào quán ra lệnh về cơ quan làm việc (trước đó vào ngày 6-8, Thiếu tá Bùi Chí Hiếu ký giấy mời anh Thảo lên cơ quan công an làm việc do liên quan đến tình hình ANTT ở địa phương nhưng do bận việc nên anh Thảo không đến). Anh Thảo đề nghị để anh hớt tóc xong cho khách sẽ đến làm việc thì bị Thiếu tá Hiếu móc súng bắn hai phát vào lưng khiến anh khụy xuống.



Cũng theo anh Thảo, khi sự việc xảy ra, Công an xã Tiến Thành không đưa nạn nhân đi bệnh viện mà áp giải về trụ sở, buộc phải khai rõ chuyện xung đột gia đình rồi buộc anh ký biên bản mới cho về đi bệnh viện cấp cứu.

Anh Thảo khẳng định mình không hề có ý định hoặc hành vi nào chống đối lại lực lượng công an.

Do khẩu súng mà Thiếu tá Hiếu sử dụng là súng bắn đạn cao su nên gây ra hai vết thương trên lưng khá nông không nguy hiểm.



Trao đổi với chúng tôi lý do không đến cơ quan công an làm việc, anh Thảo cho biết: “Nguyên nhân Công an xã Tiến Thành mời là do trong gia đình có xung đột với người vợ kế của cha tôi và sự việc đã được công an xã đã mời lên mời xuống mấy lần. Hơn nữa, cha mẹ tôi đã ly hôn xong và bận hớt tóc mưu sinh nên tôi vắng mặt”.





Vỏ đạn được anh Thảo thu giữ.

Chiều 23-8, trao đổi qua điện thoại vì sao nổ súng và anh Thảo có hành vi chống đối hay không, Thiếu tá Bùi Chí Hiếu cho biết không thể trả lời và đề nghị liên hệ với cấp trên.

Chúng tôi đã liên lạc với Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an Phan Thiết nhưng ông Ly cho biết đang bận họp. Trong khi đó, chúng tôi cũng liên lạc với ông Tống Duy Mạnh, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, nhiều lần nhưng ông Mạnh không nghe máy.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.