Nam sinh viên nhờ em trai chém tình địch

(PL)- Ngày 24-5, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết vừa bắt Đậu Xuân Hoàng (sinh viên Trường ĐH Vinh) và em trai Đậu Xuân Huy để điều tra tội cố ý gây thương tích. Công an đang điều tra hai người liên quan khác để xử lý.

Trước đó, một nhóm thanh niên xông vào khuôn viên Trường ĐH Vinh (Nghệ An) đánh sinh viên Lữ Trọng Đạt bằng gạch làm anh nằm gục. Thấy bạn bị đánh, một sinh viên đến can ngăn cũng bị chém bằng dao, kiếm, nằm gục. Công an TP Vinh đã lập chuyên án điều tra, xác định năm 2015 Hoàng và anh Đạt mâu thuẫn ghen tuông khi “tán gái” tại Trường THPT nội trú Nghệ An và hai bên xô xát. Đầu tháng 4-2016, tình cờ Hoàng gặp sinh viên Đạt cùng học ĐH Vinh nên đã nhắn tin cho em trai đến giảng đường trả thù. Huy rủ thêm người mang hung khí đến trước lớp học “xử” anh Đạt. Đ.LAM