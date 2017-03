Nghi vấn nam thanh niên bị sát hại trong lô cao su

Đến trưa 5-5, Cơquan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án xảy ra trong lô cao su ở xã Túc Trưng (huyện Định Quán, Đồng Nai).



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Vũ Hội

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số công nhân đi làm việc tại Nông trường cao su Túc Trưng hoảng hồn phát hiện xác nam thanh niên trên cơ thể có nhiều thương tích liền báo cho cơ quan công an. Ngay sau đó Công an huyện Định Quán đã có mặt, bảo vệ hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Đồng Nai.



Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần jean, áo gió màu đỏ, trên người không có bất cứ giất tờ tùy thân nào. Cách nạn nhân nằm khoảng 10 m có một bãi đất với nhiều xáo trộn và vết máu. Nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng ngực trái.



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Dũng

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định có thể đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm tử thi và điều tra nhân thân của người bị hại.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi việc khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Dũng