Người đàn ông đón xe buýt rơi xuống hố ga tử vong

Thông tin ban đầu, chiều 21-10, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đón xe buýt trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM). Khi thấy xe buýt chạy về tuyến Bến xe Miền Tây nên đuổi theo thì vấp ngã, rơi xuống hố ga ngay trước số nhà 388 Kinh Dương Vương.



Người đàn ông lọt hố ga tử vong trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. Ảnh: H.Tâm

Theo người dân, vào thời điểm xảy ra vụ việc, hố ga nói trên đang trong quá trình thi công nhưng không có rào chắn và nắp đậy cũng như người cảnh báo.

Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán kêu cứu. Sau đó, một tốp công nhân mới đến hiện trường bắc thang xuống hố ga đưa nạn nhân lên nhưng người này đã tử vong.



Hố ga sau đó đã được rào chắn cẩn thận. Ảnh: H.Tâm

Theo quan sát, hố ga nói trên sâu khoảng 2 m, dưới có nước đọng.

Chiều ngày 21-10, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo UBND quận Bình Tân đã xác nhận thông tin sự việc trên. Hiện UBND quận Bình Tân đang kiến nghị các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và báo cáo nhanh về UBND TP.

Theo báo cáo của UBND phường An Lạc A, vào khoảng 9g30 cùng ngày, do đơn vị thi công hạ nắp hố ga bằng mặt đường, do chưa thi công xong nên chưa đậy nắp miệng lại. Đến giờ nghỉ trưa công nhân có đi ăn cơm nên lấy ván vuông che 4 góc miệng cống và dây văng cảnh báo giao thông, chứ chưa trở lại làm việc thì vụ việc xảy ra.



Cũng trong chiều hôm nay, đại diện Công ty liên doanh Xây dựng Vic – đơn vị thi công tại khu vực này thuộc dự án “Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương” (đoạn từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc) cho biết đơn vị đã cử người xuống nhà xác Bình Hưng Hòa để phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý sự việc, liên hệ thân nhân của nạn nhân cũng như hoàn thành các thủ tục có liên quan tại nhà xác.

Đơn vị thi công hứa sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ gia đình người bị nạn và công tác ma chay….

Liên quan đến sự cố trên, đại diện này cho biết hố ga đang trong quá trình thi công nâng cổ hố ga cho bằng với mặt đường, cách đó 50m có một người điều tiết giao thông, trong quá trình thi công có hệ thống dây văng, hàng rào chắn từ xa và có dùng một miếng ván đậy nắp hố ga. Tuy nhiên trong quá trình giao thông, miếng ván bị xê dịch, dẫn đến tai nạn trên.

Khi PV hỏi tại sao không lập hàng rào chắn cả bốn phía, thì vị đại diện này cho biết phía không rào chắn là để công nhân đang thi công, không may người bị nạn lại chạy dọc vào phía này để đón xe buýt.

“Sau sự cố này, cơ quan chúng tôi sẽ họp lại, xử lý toàn bộ cán bộ thi công tại công trường,… sẽ rút kinh nghiệm vấn đề này, chỉnh đốn lại công tác thi công” – ông nói.