Người làm công lên kế hoạch cướp tiền của bà chủ cũ

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo cho biết đã bắt giữ các nghi can: Lê Ngọc Anh Vũ (27 tuổi), Bùi Văn Bế (31 tuổi), Nguyễn Huỳnh Bảo (22 tuổi) và Trần Hữu Bằng (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Ngoài ra, công an đang tiếp tục truy xét, bắt giữ đồng phạm Nguyễn Huy Phương (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước).

Theo CQĐT, chiều tối 17-9, bà Nguyễn Thị Khánh (ngụ xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng) đi xe máy từ nhà lên huyện Phú Giáo để lấy tiền bán mủ cao su.

Sau khi nhận số tiền hơn 354 triệu đồng, do cốp nhỏ không chứa hết tiền nên bà Khánh lấy ra một cọc 100 triệu đồng quấn vào chiếc áo mưa kẹp ở ba ga xe.



Các nghi can trong vụ cướp bị bắt giữ.

Khi bà Khánh đến gần khu vực Nghĩa trang Tân Long (huyện Phú Giáo) thì bị hai thanh niên bịt mặt đi xe máy đuổi theo và đạp ngã vào lề đường.

Một nghi can cầm hung khí đánh nhiều nhát vào người bà Khánh rồi lấy 250 triệu đồng trong cốp xe, tẩu thoát. Sau đó, bà Khánh đến công an trình báo.



Nhận được tin báo, cơ quan công an đã xác định nghi can chính là Lê Ngọc Anh Vũ (27 tuổi), người từng làm công cho bà Khánh. Ngay sau đó Vũ được đưa về cơ quan công an làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, Vũ khai nhận cùng đồng bọn tổ chức cướp tài sản của bà Khánh.

Trước đó, Vũ làm công bốc vác mủ cao su thuê cho bà Khánh nhưng khoảng 10 ngày trước Vũ xin nghỉ việc. Do túng tiền tiêu xài lại nắm được thời gian bà Khánh đi lấy tiền bán mủ cao su cho một công ty ở huyện Phú Giáo, Vũ bàn với đồng bọn lên kế hoạch cướp tiền của bà Khánh.

Theo kế hoạch, thấy bà Khánh đi nhận tiền, Vũ gọi điện thoại báo cho đồng bọn. Ngay sau đó Phương chở Bảo trên xe máy phục kích trước cổng công ty nơi bà Khánh đến nhận tiền, còn Bế chở Bằng trên xe máy phục kích tại khu vực nghĩa trang.

Khi bà Khánh đến gần khu vực nghĩa trang thì Bế đi xe máy chở Bằng ngồi sau cầm đèn pin, gậy điện ép xe và đánh khiến nạn nhân ngã.

Lúc này, chiếc áo mưa quấn số tiền 100 triệu đồng rơi bên cạnh nhưng Bằng và Bế không biết nên chúng chỉ lấy chìa khóa mở cốp xe và lấy số tiền hơn 254 triệu đồng. Sau đó cùng nhau tẩu thoát về hướng xã Tân Hiệp rồi chia nhau số tiền cướp được.

Vũ được chia 20 triệu đồng, số còn lại được chia đều cho bốn tên trực tiếp tham gia phi vụ.

Từ lời khai của Vũ, CQĐT đã tiến hành truy bắt được Bế, Bằng và Bảo. Riêng đối tượng tên Phương hiện vẫn đang lẩn trốn.