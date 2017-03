Ôm CSGT vật té xuống đường

(PLO) - Ngày 30-8 thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Xuân Diệu (18 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.