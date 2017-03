Phạt hai kẻ trộm chó 3 triệu đồng

Trước đó, rạng sáng 30-8, Công an phường Tân Phong bắt quả tang Phụng và Tuân đang bán bốn con chó nặng 30 kg cho Lê Mai Quý (ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa), đồng thời thu giữ một súng bắn điện, một xe máy. Liên quan đến vụ việc, công an cũng xử phạt Lê Mai Quý 3,5 triệu đồng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

NGUYÊN HỒNG